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Каждая лума, потраченная в каждой общине, должна придать новый цвет и новую культуру: Никол Пашинян

Каждая лума, потраченная в каждой общине, должна придать новый цвет и новую культуру: Никол Пашинян

Приграничный Айгепар восстанавливается после разрушений, нанесенных азербайджанской артиллерией и азербайджанскими беспилотниками.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Ущерб, нанесенный азербайджанской артиллерией и азербайджанскими беспилотниками приграничному Айгепару, уже восстанавливается. Как я уже говорил, каждая лума, потраченная в каждой общине, должна придать новое содержание, новый цвет, новую культуру”, - отметил Пашинян.

Азербайджан во время военных действий на армяно-азербайджанской границе, развязанных им с 12 июля, в течение нескольких дней периодически обстреливал и гражданские инфраструктуры, в результате был нанесен ущерб и жилым домам. В селе Айгепар, наиболее пострадавшем от артобстрела противника, продвигаются ремонтные работы поврежденных домов. Одновременно с ремонтом домов были проведены и работы по асфальтированию сельских улиц. Некоторые из домов, подвергшихся артобстрелу в селе Айгепар Тавушской области, уже полностью восстановлены.


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