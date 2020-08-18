Походы, семейный отдых, приключенческий туризм: что предпочитают в отечественном туризме

В период эпидемии, в условиях ограничения воздушного сообщения, жители Армении предпочли приключенческий туризм, они проводят свой отдых в походах и пеших прогулках.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала эксперт по развитию туристического продукта Комитета по туризму Министерства экономики Армении Анаит Восканян.

“Рассматривая активность внутреннего туризма, можем отметить, что больше активизируются те направления, которые более доступны. В этом году популярны походы и семейный отдых. Немало и тех, кто интересуется приключенческим туризмом. Когда мы беседуем с поставщиками услуг данного вида туризма, они подчеркивают, что внутренние туристы проявляют большой интерес к каньонингу, а также и к рафтингу”, - отметила Восканян.

По ее словам, курорты, гостиницы, которые предоставляют высококлассные услуги, на ближайшие месяцы полностью заняты.

Восканян подчеркнула, что многие молодые люди заинтересованы также и однодневными турами, конным и велосипедным туризмом и т.д.

“В Армении есть около 11 компаний, которые занимаются походами, и они отмечают, что по субботам и воскресеньям более 1 000 человек предпочитают подниматься в горы. За 1-2 месяца довольно развился и джиппинг: владельцы машин off-road собираются небольшими группами и отправляются на палаточный отдых”, - представила эксперт по развитию туристического продукта Комитета по туризму.

Она подчеркнула, что при изучении откликов туристов, становится ясно, что в Армении очень мало возможностей для отдыха с детьми. Основное направление - Дилижан и несколько других мест, имеющих подобную туристическую инфраструктуру.

Лилит Демурян