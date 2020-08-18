Квалификационная система управляющих по делам о банкротстве подверглась коренным реформам

Квалификационная система управляющих по делам о банкротстве подверглась ряду коренных реформ, основной целью которых было обеспечение надлежащей профессиональной подготовки управляющих по делам о банкротстве. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал кандидат юридических наук, член квалификационной комиссии управляющих по делу о банкротстве, член ГКЗЭК Тигран Маркосян.

Управляющий по делу о банкротстве играет ключевую роль в реализации целей института банкротства и залогом его успешной деятельности является наличие соответствующих профессиональных качеств. По словам члена квалификационной комиссии управляющих по делу о банкротстве, именно в этом и кроется причина того, что в рамках масштабных реформ, осуществленных в прошлом году Министерством юстиции, значительное место было отведено пересмотру квалификационной системы управляющих по делам о банкротстве.

Маркосян представил прежние требования, предъявляемые к претендентам управляющих по делам о банкротстве, и некоторые проблемы.

“Ранее было установлено, что управляющим по делу о банкротстве может стать лицо, имеющее высшее образование, которое в течение пяти лет, предшествующих моменту подачи заявления на квалификацию, уже имело опыт руководства или организации финансово-экономической деятельности какой-либо организации - не менее 3 лет, или прошло стажировку в саморегулирующей организации управляющих по делу о банкротстве.

Очевидно, что в условиях подобных требований на должность управляющего по делу о банкротстве мы брали людей, которые, возможно, достигли определенных успехов в связи с их профессиональной деятельностью, однако в плане института банкротства у них не было необходимых знаний или соответствующих навыков”, - сказал Маркосян.

Член квалификационной комиссии отметил, что в 2019 году на официальном сайте Министерства юстиции были опубликованы два исследовательских документа, относящихся к сфере: “Дорожная карта реформирования сферы банкротства и программа действий” и “Отчет об исследовании сферы банкротства”, в которых, в числе других проблем, были четко указаны и вопрос о профессиональной подготовке и низком профессиональном качестве управляющих по делу о банкротстве.

Во-первых, было закреплено, что управляющими по делу о банкротстве могут стать только лица с высшим образованием в области юриспруденции и экономики, во-вторых, было закреплено, что во всех случаях лицо обязательно должно пройти соответствующее обучение, чтобы суметь принять участие в квалификации. То есть, кандидат на должность, независимо от профессионального опыта, должен пройти и дополнительную подготовку, чтобы претендовать на профессиональную деятельность в этой сфере”, - подчеркнул Маркосян, добавив, что порядок обучения установлен приказом Министерства юстиции.

По словам Маркосяна, обучение направлено как на формирование и развитие минимальных профессиональных знаний, так и практических навыков, например, составление документов о банкротстве, анализ и т.д.

“Обучение осуществляется на основе соответствующей программы, которая утверждается министром юстиции. Уполномоченный орган по отраслевым вопросам - Министерство юстиции периодически получает определенные жалобы, заявления, собирает статистические данные, которые могут стать важной основой для составления программы. Осуществление обучения в настоящее время возложено на ГНКО “Центр правового образования и реализации реабилитационных программ”. Также закреплено, что такое обучение должно организоваться не реже одного раза в год, то есть интересующиеся сферой лица хотя бы раз в год могут рассчитывать на такое обучение. Прошедшие курс обучения смогут участвовать в квалификации и соответственно получить возможность заниматься работой управляющего”, - добавил член квалификационной комиссии управляющих по делу о банкротстве, отметив, что результат обучения подтверждается соответствующим сертификатом, который действителен в течение двух лет.

Касаясь самого процесса квалификации, Маркосян сообщил, что и здесь есть определенные изменения.

“Раньше квалификация включала два этапа: тестирование и интервью, причем, если рассматривать в содержательном плане, то в ней не было таких четких положений, которые позволили бы полноценно выявить профессиональную подготовку данного лица. В настоящее время внесены определенные изменения и в процесс квалификации. Увеличился и этап решения отраслевых проблем, то есть в настоящее время квалификация включает три этапа: тестирование, решение отраслевых проблем и затем интервью. Включение этапа отраслевых задач является тем основным стержнем, в рамках которого можно будет выявить глубокие отраслевые знания личности, аналитические возможности и, конечно, опыт.

В частности, было установлено, что в его рамки вовлекаются не только представители государственных органов, но и ученые из области юриспруденции и экономики. Это также очень важный шаг, поскольку позволяет в процессе применять отраслевой научный потенциал”, - подчеркнул Маркосян.

По мнению члена квалификационной комиссии управляющих по делам о банкротстве, хотя в результате этих изменений в определенной степени затруднился и процесс получения квалификации управляющего по делам о банкротстве, однако внедрение системы равного распределения дел и другие реформы сделали сферу довольно привлекательной и недостатка интересующихся сферой уже не должно быть.