Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август

“Интер” вышел в финал Лиги Европы

“Интер” вышел в финал Лиги Европы

 Вторую путевку в финал Лиги Европы завоевал миланский “Интер”.

Как передает «Арменпресс», в полуфинале Лиги Европы в Дюссельдорфе состоялся матч между донецким “Шахтером” и миланским “Интером”. Итальянский клуб не оставив шансов “Шахтеру”, обыграл его со счетом 0:5. В составе “Интера” отличились Лаутаро Мартинес (дубль),  Данило Д'Амброзио и Ромелу Лукаку (дубль).

В финале Лиги Европы, который состоится 21 августа, встретятся “Севилья” и “Интер”.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации