“Интер” вышел в финал Лиги Европы

Вторую путевку в финал Лиги Европы завоевал миланский “Интер”.

Как передает «Арменпресс», в полуфинале Лиги Европы в Дюссельдорфе состоялся матч между донецким “Шахтером” и миланским “Интером”. Итальянский клуб не оставив шансов “Шахтеру”, обыграл его со счетом 0:5. В составе “Интера” отличились Лаутаро Мартинес (дубль), Данило Д'Амброзио и Ромелу Лукаку (дубль).

В финале Лиги Европы, который состоится 21 августа, встретятся “Севилья” и “Интер”.

Подготовила Варвара Айрапетян