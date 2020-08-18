Цены на цветные металлы - 17-08-20

ЛОНДОН, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.45% и составила 1766.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.62% и составила 6334.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.46% и составила 1955.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.80% и составила 14299.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.32% и составила 17645.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.13% и составила 2379.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 17857.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.