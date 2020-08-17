Власти Ливана продлили чрезвычайное положение в Бейруте

Власти Ливана в понедельник приняли решение продлить введенное из-за взрыва в порту чрезвычайное положение еще на месяц - до 18 сентября. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в распространенном ливанскими СМИ заявлении генерального секретаря ливанского правительства, судьи Махмуда Макии.

"После издания указа от 07.08.2020 по поводу объявления чрезвычайного положения в Бейруте на две недели - с 4 августа по 18 августа с возможностью продления, учитывая текущую ситуацию, которая требует продления режима чрезвычайной ситуации, решено на основе согласия президента и премьер-министра республики продлить чрезвычайное положение и соответствующие меры до 18 сентября 2020 года включительно", - отмечается в сообщении.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла, часть построек разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли свыше 178 человек. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.

Ранее главный прокурор Ливана Гассан Увейдат сообщил, что после взрыва в Бейруте были заведены уголовные дела на 25 человек. В список, в частности, вошли гендиректор порта Хасан Крейтем, гендиректор таможенной службы Бадри Дахер и его предшественник Шафик Мерии.