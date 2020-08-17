Грузия продлила запрет на регулярное авиасообщение до 30 сентября
Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что власти приняли решение продлить до 30 сентября запрет на регулярное авиасообщение, который действовал до 31 августа.
"Запрет на осуществление регулярного авиасообщения продлен и действует до 30 сентября 2020 года", — говорится в заявлении.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, агентство сообщает, что ограничения не действуют на те страны, с кем Грузия осуществляет международное авиасообщение – это Германия, Франция, Латвия.
"Решение о постепенном восстановлении регулярного авиасообщения по другим направлениям будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации", — отмечено в заявлении.
Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами, а в середине марта закрыла сухопутные границы. В начале мая премьер Георгий Гахария заявлял, что с 15 июня Грузия откроется для предоставления сервиса внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова принять иностранных туристов. Ожидалось, что первыми гостями будут туристы из Израиля, однако из-за ухудшения там эпидемиологической ситуации Грузия не открыла с ним границы. При этом сухопутные границы власти не планируют пока открывать.
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