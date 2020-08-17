Аккредитованные в Армении военные атташе посетили мобильные лаборатории по изучению COVID-19
21:16, 17 Август, 2020
По инициативе военного и военно-воздушного атташе посольства РФ в Армении аккредитованные в Армении военные атташе других государств посетили мобильные лаборатории по изучению COVID-19, которые перевезены в Армению из РФ.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, военным атташе были представлены были представлены возможности исследовательского оборудования и проводимые лабораторные работы.
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