Аккредитованные в Армении военные атташе посетили мобильные лаборатории по изучению COVID-19

По инициативе военного и военно-воздушного атташе посольства РФ в Армении аккредитованные в Армении военные атташе других государств посетили мобильные лаборатории по изучению COVID-19, которые перевезены в Армению из РФ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, военным атташе были представлены были представлены возможности исследовательского оборудования и проводимые лабораторные работы.