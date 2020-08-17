"Калашников" создал новый автомат АК-19 в калибре НАТО, презентация состоится на форуме "Армия-2020". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Автомат АК-19 будет впервые представлен на форуме "Армия-2020", — сказали в концерне.

Согласно видеоролику, опубликованному в Telegram-канале концерна, автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО — 5,56 миллиметра. Отмечается, что его принципиальными особенностями стали облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Автомат АК-12 калибра 5,45 миллиметра разработан в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года принят на вооружение. Он позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и назначения — как военного, так и гражданского. Версия АК-12 для гражданского рынка называется АК TR3.