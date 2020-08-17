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Иранское ИА «MehrNews» коснулось заявлений Пашиняна о карабахском конфликте


Иранское информационное агентство MehrNews (принадлежит Islamic Development Organization of Iran (ido.ir) опубликовал статью «Карабахский вопрос не имеет военного решения и должен быть урегулирован путем переговоров» о заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна по нагорно-карабахскому конфликту.

Арменпресс представляет неофициальный перевод статьи:

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что случившееся в Тавушской области было посягательством на его страну. Премьер-министр Армении добавил, что традиционная позиция о том, что у карабахского вопроса нет военного решения, его нужно решать только путем мирных переговоров, уважает каждое правительство Армении.

Следует отметить, что Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании столкновений в приграничном регионе.

12 июля в СМИ появилась информация о столкновениях между Арменией и Азербайджаном в приграничном районе, в результате которых погибли два человека.

Карабахский конфликт начался в 1988 году, после распада Советского Союза. Карабах, территория, прилегающая к северному Ирану, является основной причиной земельных разногласий между Ереваном и Баку.

Хотя 5 апреля 2018 года при посредничестве России закончился кровопролитный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном на территории Карабаха, у обеих стран есть амбиции на этот счет».

Статью также опубликовало информационное агентство «Аран», которое находится в Тебризе.


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