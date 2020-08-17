Обучение в вузах начнется в сентябре

Комендатура Армении решила возобновить учебный процесс в вузах. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

«Уважаемые студенты и преподаватели, сегодня в результате обсуждения с комендатурой было принято решение о возобновлении учебного процесса в вузах. Уроки начнутся 1 сентября только для студентов первого курса бакалавриата. О порядке и расписании можно узнать на официальных сайтах вузов», - написал министр.

Арутюнян сообщил, что занятия для всех остальных студентов начнутся 15 сентября.

«По итогам встречи с руководителями вузов было констатировано, что университеты сами определят способ организации учебного процесса, реализуя его гибридным способом - очно и дистанционно. Университеты опубликуют подробности на своих сайтах и предоставят дополнительную информацию об учебной программе», - отметил Араик Арутюнян.

Министр добавил, что качественное соблюдение противоэпидемических правил является залогом непрерывности учебного процесса. Ограничения неизбежны, если с ними не обращаться должным образом.