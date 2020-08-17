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В Сочи кит укусил ребенка

В Сочи кит укусил ребенка

В дельфинарии в Сочи белуха (редкий вид кита) укусила за бедро ребенка. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил представитель управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Сообщения о том, что в сочинскую больницу поступил 11-летний мальчик с раной бедра, появились в местных СМИ. Ребенок рассказал, что его укусил кит-белуха. Сообщалось, что мать ребенка не собирается обращаться в полицию, однако следователи сами обратили внимание на эту историю. Они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Киты-белухи вместе с дельфинами-афалинами и морскими котиками — самые популярные артисты в дельфинариях. После представлений туристам обычно предлагают за дополнительную плату сфотографироваться с животными или поплавать в бассейне.


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