Пашинян видит сегодня в республике те же настроения, что и во времена бархатной революции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян видит сегодня в республике те же настроения, что и в 2018 году, во времена бархатной революции. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом 17 августа в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Сегодня настроение в республике такое же, как и во время революции, потому что революция продолжается. Продолжается очень уверенно и победоносно. Во всех сферах, начиная с безопасности и заканчивая инфраструктурой», - сказал Пашинян.

Премьер-министр коснулся тех людей, которые пытаются защитить ценности революции от нынешних властей, отметив, что это люди, которые пытались всячески препятствовать революции, поэтому они не могут говорить о ценностях революции.