Армения становится большой строительной площадкой: премьер подвел итоги визита в Гегаркуник

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после визита в Гегаркуник подчеркнул, что Армения становится большой строительной площадкой. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сообщил 17 августа в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Сегодня в деревнях происходит цивилизационная революция. Люди выходят из домов, видят качественные асфальтированные дороги с системой водоотвода и освещением. Это вселяет оптимизм в то, что Республика Армения становится большой строительной площадкой», - сказал Пашинян.

Премьер-министр Пашинян отметил, что визит в Гегаркуник оказался весьма впечатляющим.

«Мы в 2018 году приняли стратегический план, согласно которому дороги вокруг озера Севан должны соответствовать высоким стандартам. На практике мы подошли к завершающей стадии решения этой проблемы. Был участок дороги от Вардениса до Шогаката, который никогда в истории не был асфальтированным, а сейчас там проложена прекрасная дорога. Есть еще одна часть дороги, которая была разрушена, это зона оползня, ее нужно строить более основательно. Можем сказать, что сегодня дорога вокруг Севана полностью доступна. Наша формула равномерного территориального развития работает. Название этой формулы - субвенционные программы», - сказал премьер.

Никол Пашинян добавил, что в будущем он также посетит национальный парк «Севан».