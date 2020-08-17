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UCOM осуществила купонные выплаты по в размере 6,875,000 драмов и 93,750 долларов

UCOM осуществила купонные выплаты по в размере 6,875,000 драмов и 93,750 долларов

Компания Ucom 17 августа 2020 года осуществила очередные выплаты по драмовым и долларовым корпоративным облигациям Ucom в размере 6,875,000 драмов и 93,750 долларов США. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, данные облигации являются первым выпуском от Ucom в рамках проспекта публичного размещения облигаций от 2019 года. В мае 2019 года компания Ucom разместила драмовые облигации с 11% годовой купонной доходностью и долларовые облигации с 7,5% годовой купонной доходностью. Данные корпоративные облигации были допущены к торгам на Армянской фондовой бирже AMX. 

Напомним, что срок погашения номинальных купонных облигаций составляет 36 месяцев, периодичность купонных выплат – ежеквартальная. 

Отмечается, что проспект публичного размещения облигаций зарегистрирован Центральным банком Армении и доступен по адресу https://www.ucom.am/hy/personal/best-deals/bond.


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