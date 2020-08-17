Айк Марутян поблагодарил Артура Месчяна за совместную работу

Мэр Еревана Айк Марутян поблагодарил уже бывшего главного архитектора Еревана Артура Месчяна за два года совместной работы. Как сообщает Арменпресс, Марутян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Сегодня был последний рабочий день Артура Месчяна в качестве главного архитектора Еревана. Я горжусь возможностью работать с г-ном Месчяном. Я хочу поблагодарить своего старшего друга за совместную работу в это важное для нашего города время», - отметил мэр.

Артур Месчян был назначен главным архитектором Еревана 23 октября 2018 года решением мэра Еревана Айка Марутяна.