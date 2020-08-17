Найдена главная уязвимость коронавируса

Американские ученые выявили главную уязвимость коронавируса, которая позволит воздействовать на него с помощью уже существующих препаратов. Полученные данные исследователи из Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете опубликовали в журнале Science Advances.

Наиболее привлекательной "мишенью для лекарств", согласно авторам статьи, является протеаза Mpro — фермент, участвующий в репликационном механизме вируса. Ранее медики уже пытались повлиять на ее структуру и выявлять с ее помощью отличия между новым коронавирусом и SARS-CoV.

Американские специалисты же, в свою очередь, нашли ранее не изученную связь в белке, которая может стать ключом к разработке новых стратегий лечения коронавирусной инфекции.

Таким образом, ученые выяснили, что одним из соединений, наиболее эффективно воздействующих на протеазу, является эбселен — лекарственная молекула, обладающая противовоспалительным и антиоксидантным свойством. Исследователи подчеркнули, что данная находка указывает на необходимость пересмотра существующих стратегий лечения COVID-19.

По последним данным, количество инфицированных приближается к 22 миллионам, скончались 766 тысяч человек. На прошлой неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса — ее создали специалисты российского центра Гамалеи. О разработке объявил президент Владимир Путин.