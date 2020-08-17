После интервью с Пашиняном BBC HARDtalk публично позвал в гости Алиева 

После интервью с премьер-министром Армении Николом Пашиняном автор программы Hard Talk на телеканале BBC Стивен Сакур публично предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву стать его гостем. Как передает Арменпресс, Сакур написал об этом в Twitter.

«Мое интервью с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вызвало беспрецедентный резонанс в Армении и Азербайджане. Мир хочет услышать мнения обеих сторон. Что вы скажете, Ильхам Алиев (Сакур отметил президента Азербайджана в записи - ред.) или любой другой министр в Баку?», – написал Стивен Сакур.

14 августа гостем программы BBC HARDtalk был премьер-министр Армении Никол Пашинян. В интервью Пашинян коснулся мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, развязанной Азербайджаном агрессии в Тавуше, отношений с Россией, Европейским союзом, США и Ираном, а также ряда других внутриполитических и экономических вопросов.