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На восточном берегу Севана созданы все предпосылки для экономической революции: Пашинян

На восточном берегу Севана созданы все предпосылки для экономической революции: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Гегаркуникскую область заявил, что на восточном берегу Севана созданы все предпосылки для экономической революции. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом после ознакомления с работами по асфальтированию, проводимыми в общине Шогакат.

«В следующем году мы завершим решение проблемы проходимости вокруг Севана. На восточном берегу Севана созданы все предпосылки для экономической революции. На восточном побережье почти ничего нет, там нужно внедрить новую инвестиционную культуру. В логике экотуризма есть неограниченный потенциал», - сказал Пашинян.


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