Пашинян ознакомился с ходом ремонтных работ на межгосударственной дороге Севан- Шогакат-Варденис

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ознакомился с ходом ремонтных работ на 30-километровом межгосударственном шоссе Севан-Шогакат-Варденис в Гегаркуникской области.

Как сообщает Арменпресс, премьера сопровождали губернатор Гнел Саносян, министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян.

«Это восточная часть дороги, протяженность которой составляет 12,5 км, она не асфальтировалась более 30 лет, даже в советские годы. Эта дорога имеет стратегическое значение», - сказал Пашинян.

Министр Папикян сообщил, что ремонтные работы на трассе завершатся в 2021 году.