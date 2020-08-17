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Пашинян ознакомился с ходом ремонтных работ на межгосударственной дороге Севан- Шогакат-Варденис

Пашинян ознакомился с ходом ремонтных работ на межгосударственной дороге Севан- Шогакат-Варденис

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ознакомился с ходом ремонтных работ на 30-километровом межгосударственном шоссе Севан-Шогакат-Варденис в Гегаркуникской области.

Как сообщает Арменпресс, премьера сопровождали губернатор Гнел Саносян, министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян.

«Это восточная часть дороги, протяженность которой составляет 12,5 км, она не асфальтировалась более 30 лет, даже в советские годы. Эта дорога имеет стратегическое значение», - сказал Пашинян.

Министр Папикян сообщил, что ремонтные работы на трассе завершатся в 2021 году.


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