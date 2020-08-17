Алиев заменил посла Азербайджана в Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении Файии Магбет оглу Гулиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Другим указом Дурсун Гасанов был отозван с поста чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Грузии.

В ходе развязанных Азербайджаном с 12 по 21 июля на границе Армении действий в направлении Тавуша президент Азербайджана выразил недовольство работой дипломатического корпуса страны, в частности, работой послов Азербайджана в разных странах. Алиев отметил, что некоторые послы не могут на должном уровне защищать интересы Азербайджана. Алиев сначала отправил в отставку министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, затем поручил новому министру Джейхуну Байрамову заняться проблемой послов.

17 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев отозвал Эльдара Гасанова с поста посла Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине. В результате финансовых проверок были получены обоснованные доказательства того, что Гасанов допустил растрату из бюджетных средств в особо крупном размере и совершил ряд других правонарушений.

13 августа Эльдар Гасанов был задержан, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября.