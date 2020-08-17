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Конверс Банк для держателей карт Visa, предпочитающих здоровый образ жизни, объявляет акцию

Конверс Банк для держателей карт Visa, предпочитающих здоровый образ жизни, объявляет акцию

“Конверс Банк” для держателей своей карты Visa объявляет о начале акции “Спорт в моей жизни”.

В рамках акции с 17 августа по 30 сентября, включительно, при совершении безналичной покупки, держатели карт Visa банка смогут получить один из 50 спортивных подарков. В частности, каждый из трех держателей карт, совершивших наибольшее количество безналичных сделок на сумму 5 000 драмов  и более, получит годовую подписку на занятия в спортивном комплексе на одного человека, занявшие 4 - 10 места получат свидетельство о покупке велосипеда или трекового велосипеда. В качестве подарка предусмотрены также двухдневные путевки на отдых в Армении, спортивные часы и пакет на целый день пользования услугами парка Йелл экстрим.

Отметим, что в рамках акций, проведенных за последние три года для держателей виз, около 80 картодержателей банка получили ценные призы, денежное поощрение, а 10 из них в прошлом году получили путевки на двоих и провели отдых в европейских городах - Париже, Барселоне, Лиссабоне, Будапеште, Праге, Риме, Вене, Афинах, Амстердаме, Берлине.

Подробности здесь:

“Конверс Банк” контролируется ЦБ.


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