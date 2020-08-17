Конверс Банк для держателей карт Visa, предпочитающих здоровый образ жизни, объявляет акцию

“Конверс Банк” для держателей своей карты Visa объявляет о начале акции “Спорт в моей жизни”.

В рамках акции с 17 августа по 30 сентября, включительно, при совершении безналичной покупки, держатели карт Visa банка смогут получить один из 50 спортивных подарков. В частности, каждый из трех держателей карт, совершивших наибольшее количество безналичных сделок на сумму 5 000 драмов и более, получит годовую подписку на занятия в спортивном комплексе на одного человека, занявшие 4 - 10 места получат свидетельство о покупке велосипеда или трекового велосипеда. В качестве подарка предусмотрены также двухдневные путевки на отдых в Армении, спортивные часы и пакет на целый день пользования услугами парка Йелл экстрим.

Отметим, что в рамках акций, проведенных за последние три года для держателей виз, около 80 картодержателей банка получили ценные призы, денежное поощрение, а 10 из них в прошлом году получили путевки на двоих и провели отдых в европейских городах - Париже, Барселоне, Лиссабоне, Будапеште, Праге, Риме, Вене, Афинах, Амстердаме, Берлине.

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“Конверс Банк” контролируется ЦБ.