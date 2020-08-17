Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидеры обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Вновь подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждена ситуация в Сирии "с акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом". Лидеры условились о дальнейшей координации в интересах выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, прежде всего, принятого в Москве 5 марта Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму 2018 года.

Также в разговоре президенты затронули другие актуальные международные вопросы, в частности ближневосточное урегулирование.