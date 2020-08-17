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Европейский совет проведет экстренное обсуждение ситуации в Белоруссии

Европейский совет проведет экстренное обсуждение ситуации в Белоруссии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель созовет экстренное собрание, на котором будет обсуждаться ситуация в Беларуси. Как передает «Арменпресс», об этом Шарль Мишель написал в своем микроблоге в Twitter.

“Чтобы обсудить ситуацию в Беларуси  19 августа я соберу членов Европейского совета. Народ Беларуси имеет право определять свое будущее и свободно выбирать своего лидера. Насилие в отношении демонстрантов неприемлемо и недопустимо”, - написал Шарль Мишель.

В столице Беларуси Минске после выборов, состоявшихся в стране 9 августа, проходят демонстрации. По результатам выборов с 80,1% голосов был переизбран Александр Лукашенко, правящий уже в течение 26 лет. Центральная избирательная комиссия Беларуси вчера утвердила итоги выборов, однако протестующие требуют их отмены.


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