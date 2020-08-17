Алиев арестованного Эльдара Гасанова отозвал с поста посла в Сербии
15:57, 17 Август, 2020
Президент Азербайджана Ильхам Алиев арестованного Эльдара Гасанова отозвал с должности посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.
В результате финансовых проверок были получены обоснованные доказательства того, что Гасанов допустил растрату из бюджетных средств в особо крупном размере и совершил ряд других правонарушений.
13 августа Эльдар Гасанов был задержан, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября.
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