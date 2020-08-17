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Алиев арестованного Эльдара Гасанова отозвал с поста посла в Сербии

Алиев арестованного Эльдара Гасанова отозвал с поста посла в Сербии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев арестованного Эльдара Гасанова отозвал с должности посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

В результате финансовых проверок были получены обоснованные доказательства того, что Гасанов допустил растрату из бюджетных средств в особо крупном размере и совершил ряд других правонарушений.

13 августа Эльдар Гасанов был задержан, в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября.


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