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“Ширак” обратился в ФФА: команду беспокоит возможность заражения COVID-19

“Ширак” обратился в ФФА: команду беспокоит возможность заражения COVID-19

Гюмрийский футбольный клуб “Ширак” обратился в Федерацию футбола Армении.

Как передает «Арменпресс», пресс-служба клуба распространила сообщение, в котором, в частности, говорится: “С сожалением узнав о 23 случаях заражения COVID-19 в футбольном клубе “Арарат”, футбольный клуб “Ширак” официально обратился в ФФА с просьбой отложить матч второго тура Премьер лиги Армении “Ширак” - “Арарат”.

Этот матч может стать поводом распространения инфекции и в нашем клубе, что может поставить под серьезную угрозу участие нашей команды в розыгрыше Лиги Европы, поскольку, согласно регламенту УЕФА, перед приездом на матч весь персонал должен быть обязательно протестирован, а в случае подтверждения инфекции им не разрешат принять участие в игре.

Отметим также, что в административном составе нашей команды уже подтвержден один случай заражения, ряд футболистов сейчас уже проходят тестирование”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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