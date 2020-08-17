Матч чемпионата Армении по футболу “Урарту” - “Лори” не состоится

Матч “Урарту” - “Лори” не состоится

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает отдел по организации и проведению соревнований ФФА. Матч первого тура Премьер-лиги Vbet “Урарту” - “Лори”, запланированный на сегодня, не состоится.

Ранее ФК “Лори” распространил заявление, в котором отмечалось что, 19 членов “Лори”, включая футболистов, тренеров, сотрудников и руководящий состав, в июле заразились COVID-19 и более двух недель находились в самоизоляции.

В связи с этим ФК “Лори” 20-го июля обратился с письмом в отдел организации и проведения соревнований ФФА и попросил, чтобы при составлении календаря предстоящего чемпионата было учтено обстоятельство, что некоторые сотрудники и футболисты клуба выйдут из изоляции только в начале августа, новички также могут приехать лишь в начале августа.

27-го июля ФК “Лори” обратился в ФФА с еще одним письмом, представив результаты PCR тестирования футболистов и сотрудников с положительным ответом. Эти игроки не смогли выйти из самоизоляции.

ФФА, не соблюдая принципа справедливой игры, направила запрос “Урарту”, согласен ли клуб отложить матч первого тура “Урарту” - “Лори”, на что получил отрицательный ответ.

Считаем необходимым подчеркнуть, что матч первого тура сезона 2019/2020 “Пюник” - “Лори”, предусмотренный на 4 августа 2019 года, был отложен, так как президент ФФА, приняв за основу просьбу хозяев, решил не спрашивать позицию ФК “Лори”.

Сегодня на собрании руководящего состава ФК “Лори” было принято решение, что команда в матче первого тура с “Урарту”, назначенного на 17 августа, не выйдет на поле, поскольку многие представители клуба вышли из самоизоляции только в начале августа, новички и тренерский штаб прибыли в Армению 5 августа. Клуб продолжает комплектацию местными и зарубежными футболистами.

19 августа состоится собрание Учредительного совета общественной организации “Ванадзорская академия футбола”, в ходе которого будет обсужден вопрос о целесообразности участия в сезоне-2020/2021.

Подготовила Варвара Айрапетян