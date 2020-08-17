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Президент Арцаха в Аскеране дал поручения относительно орошения и жилищного строительства

Президент Арцаха в Аскеране дал поручения относительно орошения и жилищного строительства

16 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян побывал на земельных участках Аскеранского района и на месте обсудил возможности их орошения.

Он отметил, что для развития сельского хозяйства и гарантированного урожая большое значение имеет создание стабильной оросительной системы, и на это направляются значительные государственные средства. Побывав на полях, принадлежащих общинам Нахиджеваник, Вардадзор и Ухтасар, президент республики дал ряд поручений о проведении новой водопроводной линии и строительстве водосборных бассейнов в высокогорных местах с целью обеспечения самотечного орошения.

В ходе визита президент побывал также и в городе Аскеран, в райцентре ознакомился со строительными работами многоквартирных зданий. Учитывая большой спрос, президент Арутюнян поручил в ближайшее время начать работы по строительству новых многоквартирных домов.

Затем в ходе рабочего совещания, созванного в здании администрации района, Араик Арутюнян подвел итоги визита и затронул вопросы обеспечения города Аскеран и общины Ханапат питьевой водой.

В ходе визита президента сопровождали министры сельского хозяйства, градостроительства, территориального управления и развития и другие должностные лица.


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