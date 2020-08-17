Россия и США начнут новый раунд консультаций по стратегической стабильности

Второй раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности, как ожидается, начнется в Вене в понедельник, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Встретили представительную межведомственную делегацию во главе с заместителем Министра иностранных дел России Рябковым в аэропорту Швехат. 17-18 августа в Вене пройдет новый раунд российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности", - говорится в сообщении посольства РФ в Австрии в фейсбуке.

Американскую делегацию возглавит спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Предыдущий раунд консультаций по вопросам стратстабильности состоялся 22 июня. Тогда делегации России и США во главе с Биллингсли и Рябковым обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Кроме того, в рамках стратегического диалога 27-30 июля в Вене состоялись заседания экспертных рабочих групп по ряду актуальных вопросов, касающихся взаимодействия двух стран в сфере укрепления международной безопасности и контроля над вооружениями.

Накануне Рябков заявил "Интерфаксу", что пока нет предпосылок для достижения конкретных договоренностей с США в сфере стратегической стабильности.