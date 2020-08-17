В общине Цовасар впервые будет свой детский сад

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в общине Цовасар Гегаркуникской области осмотрел строительные работы нового детского сада.

Как передает «Арменпресс», губернатор Гнел Саносян сообщил, что в общине никогда не было детского сада.

“В субвенциальных программах есть государственные, общинные и частные доли. В них участвуют инвесторы из общины, которые выехали на заработки и выразили готовность инвестировать”, - отметил Саносян.

Пашинян отметил важность того обстоятельства, что в субвенциальные программы включены 3 компонента. По его словам, при участии в программе три субъектов - правительство, община и частный предприниматель, проделанная работа становится ощутимей.

“Иметь подобные структуры - существенный вклад в развитие детей и будущих поколений.

Глава общины Арташес Мхитарян сообщил, что вопрос оборудования для детского сада пока не решен, однако в этом направлении уже ведутся работы. Он заверил, что к концу 2020 года работы по строительству детского сада уже будут завершены.

“У нас стартовала также и вторая субвенциальная программа: начато асфальтирование, основные работы уже ведутся”, - отметил Мхитарян.

Премьер-министр Пашинян напомнил, что в прошлом году была поставлена цель - благоустроить все дороги вокруг Севана.

“В этом году уже завершены работы по асфальтированию 20 км дороги на участке Варденис-Шоржа. Осталось провести разметку и обустройство, что будет сделано в течение месяца”, - подчеркнул министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

Гнел Саносян, в свою очередь, сообщил, что уже заасфальтировано около 50 км.

Лилит Демурян