При содействии омбудсмена демонтирована электрическая подстанция, построенная возле жилых домов

На имя Защитника прав человека от некоего гражданина поступила жалоба на то, что построенная рядом с его домом электрическая подстанция установлена с нарушением его прав. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе омбудсмена Армении, было выявлено, что не были соблюдены нормы эксплуатации и безопасности подстанции, в частности, она не имеет покрытия, не имеет необходимой огороженной территории, препятствует движению транспортных средств. Кроме того, она установлена в непосредственной близости от жилых домах, без согласия жителей квартала. Заявитель у омбудсмена просил содействия в вопросе демонтажа электрической подстанции.

По решению омбудсмена началась письменная процедура обсуждения, письма были адресованы компетентным государственным органам, в них требовались необходимые разъяснения и были представлены соответствующие предложения.

Впоследствии заявитель сообщил, что электрическая подстанция демонтирована, то есть поднятый вопрос получил положительное решение.