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При содействии омбудсмена демонтирована электрическая подстанция, построенная возле жилых домов

При содействии омбудсмена демонтирована электрическая подстанция, построенная возле жилых домов

 На имя Защитника прав человека от некоего гражданина поступила жалоба на то, что построенная рядом с его домом электрическая подстанция установлена с нарушением его прав. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе омбудсмена Армении, было выявлено, что не были соблюдены нормы эксплуатации и безопасности подстанции, в частности, она не имеет покрытия, не имеет необходимой огороженной территории, препятствует движению транспортных средств. Кроме того, она установлена в непосредственной близости от жилых домах,  без согласия жителей квартала. Заявитель у омбудсмена просил содействия в вопросе демонтажа электрической подстанции.

По решению омбудсмена началась письменная процедура обсуждения, письма были адресованы компетентным государственным органам, в них требовались необходимые разъяснения и были представлены соответствующие предложения.

Впоследствии заявитель сообщил, что электрическая подстанция демонтирована, то есть поднятый вопрос получил положительное решение.


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