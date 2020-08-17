В Ереване и в трех областях Армении будут плановые отключения газоснабжения

В административном районе Нор Норк Еревана и в ряде общин трех областей республики будут плановые отключения газоснабжения. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе компании “Газпром Армения”.

С целью проведения плановых работ 18-го августа с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача газа в 7-ом Норкском массиве (полностью), в квартале Саркисашен, особняков, прилегающих к улице Давид Бека, многоквартирных домов и общественных объектов административного района Нор Норк.

С 09:00 до 18:00 газоснабжение 4-го квартала города Чаренцаван Котайкской области, села Сарнакунк Сюникской области.

С 10:00 до 18:00 газоснабжение многоквартирных домов 10а, 10, 12, 18 по улице Шаумяна в городе Севан Гегаркуникской области, улиц Гегама, частных домов № с 1 по 42 по улице Чаренца и прилегающих общественных объектов.

С 09:00 до 17:00 газоснабжение газопотребителей села Цовасар Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.