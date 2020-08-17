Луис Суарес возможно вновь присоединится к “Аяксу”

Нападающий сборной Уругвая и “Барселоны” Луис Суарес возможно вновь будет выступать за “Аякс”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут уругвайские газеты. Суарес, которому уже исполнилось 33 года, может вновь выступать в составе многократного чемпиона Нидерландов “Аякса”. Нападающий, возможно, присоединится к команде уже этим летом.

Луис Суарес выступал в составе “Аякса” с 2007 года по 2011. Контракт уругвайца с “Барселоной” подписан до 2021-го года.

Подготовила Варвара Айрапетян