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Рональд Куман может возглавить “Барселону”

Рональд Куман может возглавить “Барселону”

Следующим тренером каталонской “Барселоны” может стать Рональд Куман.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание “Mundo Deportivo”. Президент “Барселоны” Хосеп Бартомеу и Куман уже ведут переговоры и близки к достижению соглашения. По предварительным данным, каталонский клуб подпишет с Куманом двухлетний контракт.

Ранее стало известно, что “Барселона” уволила главного тренера команды Кике Сетьена.

Подготовила Варвара Айрапетян


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