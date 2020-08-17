Рональд Куман может возглавить “Барселону”

Следующим тренером каталонской “Барселоны” может стать Рональд Куман.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание “Mundo Deportivo”. Президент “Барселоны” Хосеп Бартомеу и Куман уже ведут переговоры и близки к достижению соглашения. По предварительным данным, каталонский клуб подпишет с Куманом двухлетний контракт.

Ранее стало известно, что “Барселона” уволила главного тренера команды Кике Сетьена.

Подготовила Варвара Айрапетян