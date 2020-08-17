С 18 по 20 августа в Армении потеплеет

Днем 17-го августа, 22-го время от времени в большинстве регионов, 18, 19, 21-го в отдельных местах после полудня ожидаются дожди с грозами, во время грозы - усиление ветра до 15 -20 м/с, в отдельных местах возможен град. 20 августа ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3 - 8 м/с. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, с 18 по 20 августа температура воздуха постепенно повысится на 5 - 6 градусов, 21 - 22 августа вновь понизится на 3 - 5 градусов.

В Ереване днем 17-го августа, 22-го время от времени ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15 - 20 м/с. С 18 по 21 августа ожидается погода без осадков.