"Вектор" начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" (Новосибирск) перешел ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса — клиническим исследованиям на людях, рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная", — сказала она.

Отвечая на вопрос, что лучше — проходящий испытания препарат "Вектора" или уже зарегистрированная разработка Центра имени Гамалеи, глава Роспотребназдора объяснила, что каждой стране важно иметь несколько вариантов вакцины.

"Абсолютно точно, что в каждой стране, и в Российской Федерации в первую очередь, должно быть несколько вакцин разных. Этим сегодня и занимаемся", — заявила она.

"Вектор" начал клинические испытания вакцины 27 июля. Как сообщалось, в них примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе 60 сотрудников самого "Вектора".

На прошлой неделе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Это раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Такая схема, заявили в Минздраве, позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.