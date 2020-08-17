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Пашинян в Гандзаке ознакомился с ходом ремонтных работ центральной площади и улицы Баграмяна

Пашинян в Гандзаке ознакомился с ходом ремонтных работ центральной площади и улицы Баграмяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Гандзаке ознакомился с ремонтными работами центральной площади и улицы Баграмяна общины Гандзак Гегаркуникской области.

Как передает «Арменпресс», ремонт осуществляется в рамках субвенциальной программы.

В ходе визита премьер-министр говорил с жителями общины, выслушал их проблемы.

Премьер-министра Никола Пашиняна сопровождали министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян и губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.

Норайр Шогикян


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