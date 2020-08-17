Пашинян в Гандзаке ознакомился с ходом ремонтных работ центральной площади и улицы Баграмяна
13:29, 17 Август, 2020
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Гандзаке ознакомился с ремонтными работами центральной площади и улицы Баграмяна общины Гандзак Гегаркуникской области.
Как передает «Арменпресс», ремонт осуществляется в рамках субвенциальной программы.
В ходе визита премьер-министр говорил с жителями общины, выслушал их проблемы.
Премьер-министра Никола Пашиняна сопровождали министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян и губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.
Норайр Шогикян
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