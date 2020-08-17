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В Медвежьей пещере проведены раскопки: она относится к более раннему периоду

В Медвежьей пещере проведены раскопки: она относится к более раннему периоду

В Медвежьей пещере, находящейся в Вайоц Дзоре, по инициативе Фонда охраны дикой природы и культурных ценностей (FPWC) начались археологические раскопки.

Как передает «Арменпресс», работы ведутся совместно с экспедицией Ехегнадзорского краеведческого музея.

В результате раскопок профессиональной экспедиции были обнаружены керамика, каменные орудия разных эпох, а предварительное изучение наземного материала показало наличие керамики периода неолита-энеолита. Также было отмечено, что пещера использовалась с более ранних времен (25 000 - 35 000 лет), о чем свидетельствуют несколько найденных орудий среднего и позднего каменного века. Во время работ обнаружено и много останков животных и довольно широкий пласт пепла.

Раскопки еще продолжаются.


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