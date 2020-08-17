Президент Арцаха осмотрел в общинах работы по асфальтированию и строительству

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян осмотрел в общинах работы по асфальтированию и строительству.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Араик Арутюнян в субботу посетил ряд общин Мартунинского района и ознакомился с ходом работ, осуществляемых по государственным программам. После ознакомления на месте с работами по асфальтированию дороги, связывающей общину Гергер с магистралью Степанакерт-Кармир шука-Мартуни, президент поручил прокладке внутриобщинных дорог придать новый импульс.

Он также посетил деревенскую школу, в которой ведутся ремонтные работы, поинтересовался проблемами и наметил пути их решения. Во время встреч в общинах Цоватех и Керт президент Арутюнян заявил, что в течение этого года будут заасфальтированы дороги и этих общин. Глава государства в общине Кармир шука посетил новый многоквартирный квартал. Квартиры для офицеров, вышедших в отставку, многодетных семей, других социальных групп, а также для приобретения по ипотечному кредиту будут готовы до конца года, однако, учитывая большой спрос на жилье, по поручению президента по соседству с кварталом будут построены еще два многоквартирных дома.

В них предусмотрены и помещения для спортзалов, а спортзал, строящийся для школы, будет обеспечен всеми условиями. Он будет сдан в эксплуатацию уже в ближайшее время. По словам президента Арутюняна, в текущем году будет заасфальтирована также и межобщинная автотрасса Кармир шука-Тагавард, будут продолжены работы по благоустройству и прокладке межобщинных дорог указанных общин. Араик Арутюнян осмотрел и работы по капитальному ремонту автомагистрали Степанакерт-Кармир шука.

Глава государства ознакомился с условиями Зала торжеств в общине Сарушен Аскеранского района, построенного на благотворительные средства и уже сданного в эксплуатацию.

В ходе визита президента Республики Арцах сопровождали министр градостроительства Арам Саркисян и другие должностные лица.