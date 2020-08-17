VI Международный фестиваль “STARMUS” - своеобразный стимул для продвижения туризма

По инициативе президента Республики Армения Армена Саркисяна и при содействии правительства Республики Армения в Армении с 6 по 11 сентября 2021 года должен быть проведен VI Международный фестиваль науки и искусства “STARMUS”. Президент Саркисян предложение принять фестиваль в Армении сделал еще год назад, в дни V фестиваля “STARMUS”, проводимого в Цюрихе. Планируется, что в сентябре следующего года Армения на неделю станет международным центром технологий, науки, музыки и искусства.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, среди ожидаемых многотысячных участников и посетителей будут лауреаты Нобелевской премии, известные ученые и музыканты, большое число составят и наши соотечественники.

Президент Саркисян уверен, что всемирно известные ученые в течение недели на проводимых встречах и лекциях будут не только передавать слушателям новые идеи и мысли, но и воодушевлять наших ученых и научную молодежь. В частности, одна из целей фестиваля -дать молодежи направление на науку, в сферу новых технологий, в будущее.

В то же время президент республики считает VI Международный фестиваль “STARMUS” может стать и важным стимулом для развития туризма. Признавая, что вследствие пандемии, ситуация с туризмом и связанным с ним гостиничным, сервисным, ресторанным бизнесом довольно сложная, президент ожидает, что в следующем году ситуация в сфере туризма может быть несколько улучшена, причем, благодаря и фестивалю “STARMUS”. По сути, фестиваль может стать своеобразным стимулом для продвижения туризма, что особенно важно, учитывая сегодняшние проблемы сферы.

Представители сферы туризма, с которыми Армен Саркисян периодически встречается, согласны с президентом и уверены, что Армении есть что показать и представить. Существующие в нашей стране туристические инфраструктуры имеют возможности обеспечить должный уровень для приема приехавших в Армению, тем более, что в случае со STARMUS VI среди них будет и немало таких, визит которых в нашу страну действительно может вызвать серьезный интерес и стать стимулом для дальнейших туристических потоков. А уникальное историко-культурное наследие, которое мы имеем, может стать притягательной силой, особенно для ценителей искусства и культуры.

Но помимо всего этого, необходимо, чтобы организации сферы тоже стали активными участниками процесса, о чем и отмечал президент Саркисян во время встреч с руководителями ряда туристических организаций.