Президент Арцаха подписал указ, координирующий сферу внешней политики

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о координации деятельности органов государственного управления республики в деле ведения единой внешней политики.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В документе, в частности, отмечается, что в системе государственного управления Республики Арцах Министерство иностранных дел является органом, разрабатывающим и осуществляющим политику правительства республики в сфере иностранных дел. Другие органы системы государственного управления в области иностранных дел осуществляют свою деятельность международного характера на основе программы президента Республики Арцах, согласованной с Министерством иностранных дел.

Министерство иностранных дел Республики Арцах координирует официальную деятельность и международные связи других органов государственного управления. С официальными заявлениями по вопросам внешней политики выступают президент Республики Арцах, министр иностранных дел Республики Арцах, а другие должностные лица - по поручению президента Республики Арцах. Официальная информация внешнеполитического характера публикуется посредством пресс-секретаря президента Республики Арцах или информационной службы, пресс-секретаря Министерства иностранных дел или информационной службы, а также представителей, уполномоченных Министерством иностранных дел.

Должностные лица и представители органов системы государственного управления в рамках своих полномочий могут выступать с заявлениями и комментариями по отдельным вопросам внешней политики только в соответствии с позициями, согласованными с Министерством иностранных дел Республики Арцах.

Отношения органов государственного управления Республики Арцах с должностными лицами и органами иностранных государств, международных организаций осуществляются по согласованию с МИД. Органы государственного управления Республики Арцах в установленные сроки представляют Министерству иностранных дел отчет о ходе и результатах международного сотрудничества.