В Котайке сдан в эксплуатацию морг для скончавшихся с диагнозом Covid-19

В Армении капитально отремонтирован и сдан в эксплуатацию морг, предназначенный для организации вскрытий тел скончавшихся с диагнозом Covid-19 или с другими особо опасными инфекциями, принятыми по международным стандартам.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство здравоохранения Армении.

Здание морга Котайкского областного отделения Научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы МЗ Армении полностью оснащено современным оборудованием. Оно состоит из двух отделенных помещений для вскрытий. Одно из которых предназначено для вскрытий с целью судебно-медицинской экспертизы лиц, умерших от особо опасных инфекций, в том числе и коронавирусной болезни.

Оно оснащено пневматической и вентиляционной системой под высоким направленным давлением, специальным инфекционным диском и фильтрами HEPA.

Здание морга имеет два отдельных входа, для приема умерших с диагнозом Covid-19 и других инфекционных заболеваний, а также отдельный вход для граждан и персонала.