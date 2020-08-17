Ваграм Аветисян представил заявление об отзыве своей кандидатуры на должность судьи КС
Ваграм Аветисян представил председателю Национального собрания Арарату Мирзояну заявление об отзыве своей кандидатуры на должность судьи Конституционного суда. Как передает «Арменпресс», об этом Аветисян написал на своей странице в Facebook.
Аветисян отметил, что получение 80 голосов в Национальном собрании считает нереальным, а участие в дальнейшем процессе избрания на пост судьи Конституционного суда - нецелесообразным.
“Сегодня я представил председателю Национального собрания заявление об отзыве своего согласия на избрание на должность судьи Конституционного суда. В то же время выражаю правительству свою благодарность за выдвижение моей кандидатуры на должность судьи Конституционного суда, а осуществляемым в Республике Армения судебно-правовым реформам желаю успешного хода во благо граждан Республики Армения и нашей Родины”, - написал Аветисян.
Правительство Армении выдвинуло кандидатуру Ваграма Аветисяна на должность судьи Конституционного суда 23 июля. Ваграм Аветисян - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права ЕГУ.
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