СНБ раскрыла случаи хищения денег и подделки документов со стороны должностных лиц

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых соответствующим подразделением Службы национальной безопасности Республики Армения, были получены достаточные фактические данные о том, что должностные лица ЗАО “Национальный институт метрологии”, будучи наделенными организационными, административно-хозяйственными полномочиями, используя свое должностное положение, в период с 2010 по 2018 год, с единым умыслом, по предварительному сговору с группой лиц, исходя из корыстных побуждений, сделали назначения на различные штаты 27 гражданам. Затем, будучи достоверно осведомленными о том, что последние не посещали работу и не выполняли трудовых обязанностей, составляли и подписывали ложные ведомости учета рабочего времени и другие документы, являющиеся основанием для выплаты заработной платы. В документы были включены заведомо ложные сведения о посещениях упомянутых сотрудников, об исполнении их функциональных обязанностей. Далее, вводя данные документы в оборот, они представляли их к оплате, в результате чего из госбюджета на имя упомянутых сотрудников были отчислены и, исходя из корыстных побуждений, были присвоены суммы в особо крупных размерах - 59.062.904 драмов.

«Арменпресс» передает, что по данному факту в следственном департаменте СНБ Армении возбуждено уголовное дело по признакам п. 1 ч. 3 ст. 179 УК Республики Армения и ч. 2 ст. 325 УК Республики Армения.

С применением разрешенного Уголовно-процессуального инструментария предпринимаются все необходимые следственные и другие процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств данного инцидента, установления полного круга лиц, совершавших преступления, восстановления ущерба, нанесенного государству.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана приговором суда, вступившим в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.