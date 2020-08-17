Московские врачи вылечили от коронавируса почти 198 тысяч человек

Еще 819 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID почти 198 тысяч человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 819 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 197 962", - сообщила вице-мэр.