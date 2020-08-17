Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Геворг Мовсесян освобожден от должности первого заместителя начальника Службы государственной охраны. Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 2 ст. 16.1 Закона Республики Армения “Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране”, Геворг Мовсесян освобожден от должности первого заместителя начальника Службы государственной охраны”, - говорится в решении премьера.

Геворг Мовсесян занимал должность первого заместителя начальника Службы государственной охраны Армении с 22 мая 2019 года.