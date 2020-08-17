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В Арцахе не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19

В Арцахе не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19

 По состоянию на 17 августа в Республике Арцах не зафиксировано новых случаев заражения COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает информационный центр Арцаха.

По сегодняшний день COVID-19 был  подтвержден у 254 человек, 248 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 5 пациентов, в изоляции пока остаются 9 граждан.

Врачи оценивают состояние двух пациентов как тяжелое, третьего – как средней тяжести.

Для тестирования было проведено 137 заборов проб. Всего проведено 8 046 тестов.

В Арцахе не зафиксировано случаев смерти от COVID-19. Был один летальный исход пациента с диагнозом COVID-19, однако смерть наступила по другой причине.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 12 августа, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 августа до 22:00 11 сентября включительно.

Лилит Демурян


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