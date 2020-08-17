В Армении подтверждено 38 новых случаев COVID-19: выздоровели 71 человек, скончались 6

В Армении по состоянию на 17 августа подтверждено всего 41 701 случаев COVID-19, 34 655 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 978 пациентов. За последние сутки проведено 274 теста (в выходные дни их количество понижается), а в общем счете 185 594.

Таким образом, выявлено 38 новых случаев заражения, 71 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 824 летальных исхода (увеличились на 6).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины59, 45 лет и женщины 72, 82, 82, 74 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян