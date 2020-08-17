Цены на нефть марки Brent выросли до 45,2 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут, свидетельствуют данные торгов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 8.13 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,89%, до 45,2 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,05%, до 42,54 доллара за баррель.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что государственные нефтяные компании Китая забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей американской нефти в августе и сентябре. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, а Штаты - крупнейшим производителем нефти.

Рынки также ожидают встречи ОПЕК+, которые запланированы на эту неделю. Встречи техкомитета и министерского комитета ОПЕК+ были еще в июле запланированы на 17 и 18 августа соответственно. На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждают перенос заседания министерского мониторингового комитета с 18 августа на 19 августа.