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Впервые состоится розыгрыш Кубка Армении по баскетболу 3x3

Впервые состоится розыгрыш Кубка Армении по баскетболу 3x3

В Армении впервые состоится розыгрыш Кубка Армении по баскетболу 3x3.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация баскетбола Армении.

Федерация баскетбола Армении совместно с Splash League проведет первый официальный турнир по стритболу FIBA 3x3. Турнир будет проведен в соответствии с официальными правилами FIBA 3x3. Все участники получат международный рейтинг. Он состоится 23 августа на территории, прилегающей к Каскаду.

Подготовила Варвара Айрапетян


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