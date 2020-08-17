Впервые состоится розыгрыш Кубка Армении по баскетболу 3x3
10:54, 17 Август, 2020
В Армении впервые состоится розыгрыш Кубка Армении по баскетболу 3x3.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация баскетбола Армении.
Федерация баскетбола Армении совместно с Splash League проведет первый официальный турнир по стритболу FIBA 3x3. Турнир будет проведен в соответствии с официальными правилами FIBA 3x3. Все участники получат международный рейтинг. Он состоится 23 августа на территории, прилегающей к Каскаду.
Подготовила Варвара Айрапетян
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