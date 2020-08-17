В Армении впервые состоится розыгрыш Кубка Армении по баскетболу 3x3.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация баскетбола Армении.

Федерация баскетбола Армении совместно с Splash League проведет первый официальный турнир по стритболу FIBA 3x3. Турнир будет проведен в соответствии с официальными правилами FIBA 3x3. Все участники получат международный рейтинг. Он состоится 23 августа на территории, прилегающей к Каскаду.

Подготовила Варвара Айрапетян